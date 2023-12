Conselho de Educação de Lagarto aprova resolução histórica sobre educação étnico-racial

No dia 16 de novembro, o Conselho Municipal de Educação de Lagarto deu um marco significativo ao aprovar a Resolução nº 187, que estabelece as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, bem como da História e Cultura Indígena para o Sistema Municipal de Ensino.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, esta é a primeira vez, desde a criação do Conselho em 2009, que uma resolução aborda de maneira tão abrangente e específica essas temáticas. “A iniciativa recebeu homologação do secretário Municipal de Educação, Magson Vinicius de Santana Almeida, consolidando-se como um grande avanço para o Conselho e para o Sistema Municipal de Ensino de Lagarto”, destacou a gestão municipal.

A Prefeitura também ressaltou que o Ato Normativo, em conformidade com a Indicação CNE/CP 6/2002, busca regulamentar as Leis 10.639 e 11.645, refletindo os princípios da diversidade e do pluralismo cultural da sociedade brasileira. “Esse movimento, com ênfase nos grupos étnicos negros e indígenas, visa promover a reparação histórica, combatendo a segregação de suas memórias, histórias e culturas”, acrescentou.