Conselho Municipal de Educação promove encontro do Setembro Amarelo

Na última terça-feira, 12, o Conselho Municipal de Educação de Lagarto promoveu um encontro formativo dedicado ao Setembro Amarelo.

Durante a palestra intitulada “A prevenção do suicídio é uma responsabilidade compartilhada”, ministrada por Cristiane Soares de Oliveira, Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, e com a participação da psicóloga Laila Maria. O público-alvo compreendeu os conselheiros e a equipe técnica do colegiado.

O principal propósito deste encontro foi destacar a importância do Setembro Amarelo e fortalecer a conscientização sobre a saúde mental e a prevenção do suicídio entre as comunidades escolares que compõem a Rede Pública Municipal de Ensino de Lagarto.

Essa iniciativa foi respaldada por recomendação deste conselho e em conformidade com a Lei Municipal Nº 790, datada de 21 de dezembro de 2017.

