Conselho Municipal de Turismo de Lagarto elege novo presidente

A Prefeitura de Lagarto realizou na última segunda-feira, 02, uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), no Miniauditório II do Centro Administrativo, para deliberar sobre a vacância da presidência e conduzir a eleição do novo dirigente do órgão. O principal objetivo do encontro foi a eleição do novo presidente do Conselho para o cumprimento do mandato vigente. Alexsandro Carvalho Xisto (Alex Dentinho) foi eleito o novo presidente.

A sessão foi aberta pelo vice-presidente, Diego de Souza Matos, que comunicou a renúncia voluntária do então presidente, Wédson Andrade Nunes, em razão de sua nomeação como secretário municipal de Relações Institucionais (Serin). Ele também destacou a relevância estratégica do Conselho para o município, ressaltando que o fortalecimento do órgão impacta diretamente a economia e a geração de oportunidades. “O Comtur é um instrumento essencial para organizar as políticas públicas do setor, promover o diálogo entre poder público e iniciativa privada e garantir que o turismo avance de forma estruturada em Lagarto”, afirmou.

Ao ser eleito para a presidência, Alex Dentinho, que também é secretário Municipal de Turismo (Semtur), agradeceu a confiança dos membros do Conselho e pontuou seu compromisso com o desenvolvimento turístico do município. “Chego ao Comtur com o propósito de conduzir os trabalhos com transparência e planejamento somados à participação ativa dos conselheiros. Queremos valorizar as potencialidades de Lagarto e consolidar o turismo como um eixo de crescimento para o município e a região”, declarou.

Durante o encontro também foi discutido e aprovado o calendário anual de reuniões ordinárias, que ocorrerão bimestralmente. A definição do cronograma é requisito indispensável para a manutenção de Lagarto no Mapa do Turismo Brasileiro, assegurando que o município permaneça apto a participar de políticas e programas voltados ao fortalecimento do setor.

Mapa do Turismo

Em março de 2025, Lagarto passou a ser inserido no Mapa do Turismo Brasileiro, a partir da certificação recebida por meio do Programa de Regionalização do Turismo, emitida pelo Ministério do Turismo (MTur). Com essa certificação, o município também passou a ocupar lugar de destaque no cenário nacional, com mais visibilidade para turistas e investidores. Com isso, Lagarto também avançou no sentido de ter mais acesso a recursos federais, estaduais e privados destinados ao desenvolvimento do turismo, investindo em infraestrutura, capacitação profissional e a realização de eventos, por exemplo.

Fonte: Prefeitura de Lagarto