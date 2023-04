Conselho Superior da Agrese aprova redução do preço do gás natural

Os integrantes do Conselho Superior e Diretoria Executiva da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) autorizaram, durante a 96ª reunião ordinária, na última quarta-feira, 26, a redução do Preço do Gás (PV) em 5,51%, a vigorar a partir de 1º de maio de 2023.

A deliberação ocorreu com base na Nota Técnica AGRESE/CAMGAS nº 004/2023, apresentada pela Câmara Técnica de Gás Canalizado da Agrese (Camgas), que recomendou a aprovação do reajuste do preço do insumo do gás natural em função da redução proposta pelos supridores. O preço de venda ponderado (Molécula + Transporte) foi reduzido de R$ 2,4575/m³ para R$ 2,3114/m³ (5,95%) e com a manutenção da Margem Bruta em R$ 0,5704/m³ a Tarifa Média vigente passa de R$ 3,0279/m³ para R$ 2,8818/m³ (sem impostos) no segundo trimestre.

O reajuste efetivo é menor que o anunciado pelas supridoras em virtude que a redução praticada por estas se dá apenas no custo da molécula e o preço de venda é composto não só pelo custo da molécula, mas também pelo custo do transporte pelos gasodutos, que são de regulação federal cobrado por metro cúbico de gás movimentado.

Ainda durante a reunião, tomou posse como membro do Conselho Superior o ex-deputado estadual, Venâncio Fonseca Filho, indicado pelo governador do estado, Fábio Mitidieri, que passou por sabatina por meio da Comissão Especial da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para ocupar o cargo.

“Para mim foi uma satisfação e alegria participar do Conselho Superior da Agrese, esta Agência que tem uma grande importância para o desenvolvimento de Sergipe e aqui neste Conselho o que eu puder contribuir com a minha experiência irei fazer com grande satisfação”, assegurou o conselheiro, Venâncio Fonseca Filho.

“As reuniões do Conselho Superior são de grande importância, mas hoje, especialmente, tivemos a posse do novo Conselheiro, que trouxe bons fluídos, além da decisão que aprovou a redução do preço do gás canalizado”, pontuou o diretor-presidente da Agrese, Luiz Hamilton Santana de Oliveira.

Fonte: Governo de Sergipe