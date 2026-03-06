Construção civil em Sergipe registra crescimento de 67,7% em empregos formais

Sergipe está entre os estados mais competitivos do Nordeste no custo da construção civil e registrou forte crescimento de empregos no segmento. Com custos abaixo das médias nacional e regional, o estado apresentou aumento de 67,7% no número de trabalhadores formais entre 2020 e 2025. Além disso, também se destaca como o segundo estado mais competitivo do Nordeste em custos totais, materiais e mão de obra, e lidera em custo de casa popular. A análise está na nota técnica ‘Indicadores de Custos e Emprego da Construção Civil em Sergipe (2020-2025)’, elaborada pela Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE).

Segundo o estudo, o custo médio da construção civil em Sergipe chegou a R$ 1.707,30 por metro quadrado em janeiro de 2026, sendo 11,1% inferior à média nacional (R$ 1.920,74/m²) e 4,6% abaixo da média do Nordeste (R$ 1.789,39/m²). Esse cenário coloca o estado entre os mais competitivos da região para novos empreendimentos e investimentos no setor.

O presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, destaca a importância da análise feita e dos resultados alcançados. “Os dados mostram que Sergipe reúne condições competitivas importantes para o crescimento da construção civil. Custos abaixo da média regional, aliados à geração de empregos, fortalecem o ambiente de negócios e ampliam o potencial do estado para atrair novos investimentos”, afirma.

Custo de Materiais

A análise também mostra que Sergipe apresenta vantagem competitiva tanto no custo de materiais de construção quanto na mão de obra. Os materiais representam cerca de 58% do custo total das obras, enquanto a mão de obra responde por aproximadamente 41,8%. Mesmo com reajustes recentes, o estado segue entre os que possuem os menores custos da região nesses dois componentes.

Dados do levantamento também indicam que o custo médio dos materiais de construção em Sergipe apresentou trajetória de crescimento contínuo entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, passando de cerca de R$ 975,06 para R$ 993,88 por metro quadrado. Esse crescimento foi gradual e moderado, sem oscilações abruptas, refletindo uma recomposição contínua dos preços dos insumos da construção civil.

Expansão do Emprego

Outro indicador relevante é o desempenho do mercado de trabalho no período analisado. De acordo com dados do Novo Caged trazidos na nota técnica, o estoque de trabalhadores formais na construção civil em Sergipe passou de 19.221 em 2020 para 32.240 em 2025, um crescimento de 13 mil postos de trabalho no período.

O segmento de construção de edifícios foi o principal responsável pela expansão do emprego, concentrando mais de 90% do saldo de vagas geradas em 2025. Com efeito, o crescimento do emprego acompanhou o avanço da atividade da construção civil em Sergipe nos últimos anos e reforça o papel do setor como um dos principais motores da atividade econômica no estado.

Custos Competitivos

A nota técnica também aponta que a combinação entre custos competitivos e expansão do emprego reforça o potencial da construção civil como vetor de desenvolvimento econômico no estado, contribuindo para a geração de renda, atração de investimentos e dinamização da cadeia produtiva da construção.

