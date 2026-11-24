O sistema para adesão ao Programa Regulariza Sergipe (REFIS 2026) já está disponível para os contribuintes. Executada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a iniciativa oferece condições especiais para que cidadãos e empresas regularizem débitos referentes ao ICMS, IPVA e ITCMD, com reduções que chegam a 95% nos juros e nas multas.

Os contribuintes interessados em aproveitar os descontos já podem acessar o sistema e regularizar suas pendências diretamente pelo Portal da Autorregularização da Sefaz, no endereçohttps://www.sefaz.se.gov.br/autorregularizacao. O prazo para adesão ao Regulariza Sergipe segue até o dia 18 de dezembro.

O programa contempla débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, incluindo aqueles que já se encontram em fase de execução fiscal ajuizada. Além de estimular a conformidade fiscal, o Regulariza Sergipe impulsiona a arrecadação estadual para o financiamento de serviços públicos essenciais.

Condições

Para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o programa abrange fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2026. O desconto é de até 95% nos juros e nas multas, com opção de pagamento à vista ou parcelado em até 84 meses, respeitando o valor de parcela mínima de R$ 440,65.

Já para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), são contempladas transmissões causa mortis (herança) e doações cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de abril de 2026. Os contribuintes têm acesso à redução de até 95% nos juros e nas multas punitivas e moratórias sobre os débitos tributários consolidados, com possibilidade de pagamento à vista ou parcelamento em até 60 meses, também com parcela mínima de R$ 440,65.

No caso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a regularização abrange débitos com fatos geradores ocorridos no exercício de 2025. O benefício garante redução de até 95% nos juros e nas multas, permitindo o pagamento à vista ou o parcelamento em até 48 meses, com parcela mínima estipulada em R$ 176,26.

Fonte: Governo de SE