Controladoria Geral de Lagarto realiza visita à Secretaria de Transparência e Controle do Estado

A Prefeitura de Lagarto, através da Controladoria Municipal, representada pela Dra. Emanuela Sampaio e Dr. Rodrigo Freire, realizou, no inicio desta semana uma visita institucional à Secretaria de Transparência e Controle do Estado de Sergipe.

O encontro, que contou com a presença da Secretária de Estado da Transparência e Controle, Silvana Lisboa e o Assessor Técnico, Eduardo Melo, teve como objetivo a troca de experiências e o fortalecimento na implementação de ações inerentes à gestão, transparência e, sobretudo, a correta aplicação dos recursos públicos.

Na ocasião, foi possível multiplicar o conhecimento sobre diversos assuntos pertinentes à área. “Na execução do seu papel constitucionalmente definido, as controladorias devem observar limites, regras e especialmente prover meios eficientes que conduzam a gestão pública da forma mais segura. Com apoio institucional, essa tarefa tem maiores possibilidades de sucesso e atendimento ao interesse público”, explica Dra. Emanuela.

Fonte: Prefeitura de Lagarto