Convenção do PSD Sergipe acontece nesta quarta-feira, 5, em Aracaju

Na disputa pela reeleição, Fábio Mitidieri terá como candidato a vice-governador o deputado estadual Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe.

O Partido Social Democrático (PSD) realiza, no próximo dia 5 de agosto, a convenção partidária que oficializará a chapa majoritária do governador Fábio Mitidieri à reeleição. O evento acontecerá no espaço Centro de Convenções AM Malls, às 17h55, em Aracaju, e reunirá lideranças políticas, filiados, militantes e representantes dos partidos que integram a aliança.

Na disputa pela reeleição, Fábio Mitidieri terá como candidato a vice-governador o deputado estadual Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe. A chapa contará ainda com Rogério Carvalho (PT) e André Moura (União Brasil) como candidatos ao Senado.

A convenção marcará também a consolidação de uma das maiores alianças políticas do estado, formada pelo PSD, pela Federação União Progressistas (União Brasil e PP), pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), além de PSB e da Federação Renovação Solidária (PRD e Solidariedade).

O amplo apoio político à candidatura de Fábio Mitidieri também se reflete nos municípios sergipanos, com a união de mais de 60 prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

A convenção será aberta aos filiados e apoiadores e marcará oficialmente o início da caminhada eleitoral da coligação, reafirmando a união dos partidos aliados em torno da continuidade do projeto de desenvolvimento de Sergipe.