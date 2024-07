Convite à imprensa: Governo do Estado inaugura 47ª obra da Educação e realiza solenidade de assinatura de ordem de serviço em municípios do alto sertão

O governador do Estado, Fábio Mitidieri, o vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor Albuquerque, e o diretor-presidente do DER, Anderson das Neves, convidam para as solenidades que acontecerão nessa quarta-feira, 3, nos municípios de Poço Redondo e Porto da Folha, no alto sertão do estado.

Na oportunidade, a gestão estadual fará a entrega da 47ª obra da Educação em 18 meses: a quadra de esportes com vestiários do Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza, no povoado Santa Rosa do Ermírio, no município de Poço Redondo, marcada para as 9h30.

Em Porto da Folha, o governador, acompanhado pela comitiva estadual, fará a assinatura da ordem de serviço para implantação e pavimentação da rodovia que liga a sede do município aos povoados Lagoa da Volta e Linda França, numa extensão de 15,86km.

Serviço:

Poço Redondo

9h30 – Solenidade de inauguração da quadra de esportes com vestiário e arquibancada do Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza

Local: Rua Santos Dumont, s/n° – Centro – Santa Rosa do Ermírio

Porto da Folha

11h30 – Solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para implantação e pavimentação

Rodovia que liga a sede do município de Porto da Folha aos Povoados Lagoa da Volta e Linda França, numa extensão total de 15,86km

Local: Povoado Lagoa da Volta

Fonte: Governo do Estado/SE