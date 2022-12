Cooperativa Cercos recebe prêmio SomosCoop Melhores do Ano 2022

Na última quarta-feira, 07, a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro Sul de Sergipe (Cercos) foi premiada com o 1° lugar na Categoria Coop Cidadã do prêmio SomosCoop Melhores do ano 2022.

A Cercos foi premiada pelo projeto de escavação e revitalização de poços artesianos na zona rural do município de lagarto. A Coop Cidadã é a categoria voltada para os projetos que beneficiam a comunidade onde a cooperativa está inserida.

A premiação que aconteceu em Brasília foi promovida pelo Sistema da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB).