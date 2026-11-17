A participação de Sergipe na COP 31, realizada na Antália, na Turquia, coloca em evidência um dos temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável: o mercado de carbono. Durante o evento, representantes da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) acompanharam discussões sobre mercado de carbono, ativos ambientais e oportunidades de investimento relacionadas à transição para uma economia de baixo carbono.

Nesse cenário, os recursos naturais do estado podem representar um diferencial para atrair investimentos e desenvolver novas atividades econômicas. Os manguezais e a Caatinga, dois importantes ecossistemas presentes em Sergipe, apresentam potencial para projetos de conservação, restauração ambiental e geração de créditos de carbono.

O mercado de carbono deixou de ser apenas um debate ambiental para se consolidar como uma agenda estratégica de desenvolvimento econômico. No Brasil, a consolidação desse cenário ganhou um marco importante com a Lei Federal nº 15.042/2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE).

A legislação estabelece as bases do mercado regulado de carbono no país, adotando o modelo conhecido como cap and trade. Apesar da criação do marco legal, o país ainda aguarda a regulamentação do sistema, etapa necessária para detalhar seu funcionamento e definir os procedimentos para a implementação do mercado regulado.

Enquanto esse processo avança, Sergipe já se movimenta para identificar oportunidades e se preparar para esse novo mercado. A Desenvolve-SE acompanha esse processo no âmbito estadual, articulando informações e perspectivas de investimento que aproximem o potencial ambiental sergipano das oportunidades da economia de baixo carbono.

Para o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, segurança jurídica, previsibilidade e transparência são fatores essenciais para atrair investimentos em projetos ambientais. “Estamos diante de uma oportunidade para transformar ativos ambientais em desenvolvimento econômico sustentável, com geração de renda e atração de investimentos para Sergipe”, destaca.

Perfil sergipano

O cenário regulatório ganha ainda mais relevância quando analisado o perfil de emissões de Sergipe. Dados examinados pela Desenvolve-SE mostram que o estado registrou 10,25 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO₂)‚ equivalente em 2024 ao segundo menor volume absoluto do Nordeste. O resultado representa um aumento de 6,4% em relação a 2023. Enquanto a mudança de uso da terra e florestas tem participação predominante nas emissões de estados como Maranhão e Piauí, em Sergipe, a agropecuária responde pela maior parcela, com 33% do total, seguida pelo setor de energia, com 28,5%.

Créditos de carbono

Crédito de carbono é um certificado que representa a redução ou remoção de uma tonelada de dióxido de carbono ou de outros gases de efeito estufa da atmosfera. A emissão de carbono é calculada com base na quantidade de gases liberados por atividades humanas, como transporte, consumo de energia elétrica e produção industrial.

Esse cálculo resulta na chamada ‘pegada de carbono’, indicador que mensura o impacto ambiental de indivíduos, empresas e países. Quanto maior for a pegada, maior a necessidade de compensação. É nesse contexto que surgem os créditos de carbono, permitindo que as emissões sejam neutralizadas por meio do investimento em projetos sustentáveis. Cada tonelada de carbono que deixa de ser emitida gera um crédito. Empresas ou países que reduzem suas emissões podem comercializar esses créditos com aqueles que não atingiram suas metas.

Oportunidades

Entre os principais diferenciais ambientais do estado estão os manguezais, especialmente nos solos ricos em matéria orgânica. Sergipe possui 21.283 hectares de manguezais, com potencial estimado de geração de até 52,6 milhões de créditos de carbono (VCUs) até 2050, segundo estimativa da Desenvolve-SE. Em escala nacional, um estudo da Plataforma Cazul, com apoio da Fundação Grupo Boticário, indica que os manguezais armazenam aproximadamente 1,9 bilhão de toneladas de CO₂.

A Caatinga também apresenta alta eficiência anual em captação de carbono. Estudos da Embrapa apontam que, em média, o bioma retira da atmosfera 5,2 toneladas de carbono por hectare ao ano. Esse potencial está associado à restauração ambiental, à agricultura de baixo carbono e à inclusão produtiva regional.

Entre as iniciativas que podem gerar créditos de carbono estão: redução do desmatamento, uso de fontes de energia renovável, destinação adequada de resíduos, redução de materiais descartáveis, projetos de eficiência energética e uso racional de água e energia. Essas ações contribuem para a mitigação das mudanças climáticas e ampliam as oportunidades da economia verde em Sergipe.

Apesar de o Brasil ainda aguardar a regulamentação do mercado de carbono, Sergipe já avança na identificação de oportunidades para aproveitar o potencial de seus ativos ambientais. Com a presença na COP31 e o acompanhamento das discussões internacionais sobre o tema, a Desenvolve-SE reforça sua atuação na identificação de oportunidades para Sergipe. Nesse processo, atua na articulação de iniciativas e na preparação do estado para esse novo cenário, buscando aproximar a conservação ambiental da atração de investimentos, da geração de renda e do desenvolvimento econômico sustentável.

Fonte: Governo de SE