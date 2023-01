Copa do Nordeste tem últimos participantes definidos

No último domingo, 08, com o fim da segunda rodada da fase pré da competição, os quatro últimos clubes da Copa do Nordeste 2023 foram definidos.

Vitória, CSA, Ferroviário-CE e Santa Cruz classificaram-se para a fase de grupos do Nordestão, que inicia no dia 23 de janeiro.

Com as classificações, os grupos grupos ficam da seguinte forma:

Grupo A

Atlético-BA

CRB

Fluminense-PI

Ferroviário-CE

Fortaleza

Sampaio Corrêa

Sport

Vitória