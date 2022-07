Cope e 7ºBPM apreendem 150kg de drogas em Itaporanga D’Ajuda

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) prenderam em flagrante Ana Paula Pereira da Silva, 35, por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no povoado Araticum, em Itaporanga D’Ajuda, na manhã da última terça-feira, 12.

Na ação policial, foram apreendidos 150kg de maconha prensada e da variação da droga conhecida como skunk, que tem alto valor comercial no mercado de entorpecentes. A mulher presa na ação policial estava armazenando e comercializando a droga.

De acordo com as informações policiais, as equipes iniciaram a abordagem na entrada da casa, um homem conseguiu fugir do local, mas Ana Paula foi interceptada no interior do imóvel.

Com ela foram encontrados cerca de 150 tabletes de maconha prensada e do tipo skank, totalizando aproximadamente 150 quilos das drogas, além de algumas balanças de precisão, caderno de anotações e outros acessórios para embalagem dos entorpecentes.

A Polícia Civil orienta que a população colabore repassando informações sobre delitos e suspeitos por meio do Disque-Denúncia 181. A identidade do denunciante será mantida sob sigilo.

Fonte: SSP/SE