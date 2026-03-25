Cope e Polícia Federal localizam condenado por estupro de vulnerável no interior de SE

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil de Sergipe, em ação conjunta com o Grupo de Capturas da Polícia Federal, cumpriram, na tarde da última terça-feira, 24, um mandado de prisão definitiva contra um homem de 31 anos. A captura ocorreu na região central de Aracaju.

O investigado foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, com pena fixada em 23 anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

De acordo com informações do processo judicial, os abusos foram praticados contra a enteada do condenado, de forma reiterada, enquanto a companheira dele não estava em casa. Os crimes ocorreram ao longo de aproximadamente quatro anos.

Ainda conforme os autos, a vítima passou a sofrer os abusos a partir dos sete anos de idade. A materialidade dos fatos foi confirmada por meio de laudo pericial.

Após o cumprimento da ordem judicial, o homem foi encaminhado à sede do Cope, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário e deverá passar por audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE