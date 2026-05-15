Cope e Polícia Federal prende condenado por furto de gado no interior de SE

Uma ação conjunta entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e o Grupo de Capturas da Polícia Federal, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), resultou no cumprimento de um mandado de prisão definitiva contra um homem de 44 anos condenado por furto de gado. A prisão ocorreu na tarde da última quinta-feira, 14, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Segundo as investigações, os crimes ocorreram em 2013, no município de Cedro de São João, onde uma associação criminosa atuava em furtos de animais em propriedades rurais. O grupo invadia os pastos, abatia cerca de três animais no local e deixava apenas as cabeças dos bovinos na área.

Ao todo, sete pessoas integravam o grupo delituoso. Durante o andamento do processo, dois investigados morreram, sendo um deles em confronto com a polícia. Os demais envolvidos foram condenados a penas diversas pelos crimes praticados.

O homem preso nesta quinta-feira foi condenado a 13 anos de prisão. Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado ao Cope, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário e passará por audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE