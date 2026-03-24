COPE e Polícia Federal prende homem condenado por matar o próprio irmão

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e a Polícia Federal resultou no cumprimento de mandado de prisão definitiva contra um homem condenado por lesão corporal seguida de morte. A captura ocorreu na tarde da última segunda-feira, 23, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

O mandado judicial foi expedido em decorrência de um crime registrado em novembro de 2022, no povoado Oiteiros, em Nossa Senhora do Socorro. Conforme as investigações, o condenado e a vítima, que eram irmãos, ingeriam bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas.

Durante o conflito, após a vítima arremessar uma cadeira, o autor se armou com uma faca e desferiu um golpe na região abdominal. O homem ferido foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Com a condenação já transitada em julgado, equipes do COPE, com apoio do Grupo de Capturas da Polícia Federal, realizaram diligências que levaram à localização do investigado na capital sergipana.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao COPE para os procedimentos legais e ficará à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

Fonte: SSP/SE