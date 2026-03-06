logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

Cope prende em Sergipe investigado por homicídio qualificado na Bahia

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter), prendeu um homem investigado por homicídio qualificado ocorrido no estado da Bahia. O mandado de prisão temporária foi cumprido no fim da tarde dessa quinta-feira, 5, no município de Ribeirópolis, após troca de informações entre as forças policiais dos dois estados.

O investigado, de 25 anos, foi localizado durante diligências das equipes policiais e é suspeito de participação em um homicídio ocorrido no dia 19 de setembro de 2024, no município de Jacobina, na Bahia.

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil baiana, o crime teria sido praticado mediante emboscada. O investigado e outros dois suspeitos teriam atraído a vítima para uma estrada vicinal situada entre o distrito de Junco, em Jacobina, e o povoado de Salamin, no município de Serrolândia. No local, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu.

Ainda conforme a apuração policial, o homicídio pode ter relação com atividades ilícitas ligadas à agiotagem e ao jogo do bicho.

Após a prisão, o investigado foi conduzido ao Cope, em Aracaju, onde foram adotados os procedimentos de praxe. Ele deverá passar por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE

