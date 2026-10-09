COPE prende em Sergipe por golpes em quatro estados

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra um homem de 54 anos investigado por estelionato e furto mediante fraude. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira, 9, na Barra dos Coqueiros.

De acordo com as informações policiais, o investigado é suspeito de aplicar golpes nos estados da Bahia, Goiás, Tocantins e Sergipe. Entre os casos apurados está uma fraude ocorrida em 3 de julho deste ano, em um terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, em Irecê (BA).

Na ocasião, o homem teria trocado dissimuladamente o cartão bancário de uma vítima de 83 anos e observado a digitação da senha. A fraude teria causado um prejuízo de R$ 25 mil. Pelo caso, a Justiça baiana expediu um dos mandados de prisão preventiva. O segundo foi expedido pela comarca de João Alfredo, em Pernambuco.

Após a prisão, o homem foi conduzido à sede do COPE e passará por audiência de custódia. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE