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Cope prende homem condenado por estupro de vulnerável em Simão Dias

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Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriram, na última quarta-feira, 04, um mandado de prisão definitiva contra um homem de 25 anos, no município de Simão Dias.

O homem foi condenado a oito anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra a própria enteada, em 2022. Conforme as investigações, o abuso sexual ocorreu enquanto a mãe da criança dormia.

Após o cumprimento do mandado, o condenado foi conduzido à unidade policial e ficará à disposição do Poder Judiciário. Ele será apresentado em audiência de custódia, conforme os procedimentos legais.

Fonte: SSP/SE

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