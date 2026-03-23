Cope prende homem condenado por roubo, porte ilegal de arma e corrupção de menores

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam, na última sexta-feira, 20, um homem de 24 anos condenado por diversos crimes, em Aracaju. A ação ocorreu no Centro da capital e teve como objetivo o cumprimento de um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça.

De acordo com as investigações, o acusado responde a dois processos criminais. Em um deles, foi condenado por roubo majorado. No outro, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

O caso de roubo aconteceu no dia 24 de novembro de 2020, no bairro Santa Maria. Na ocasião, o homem, acompanhado de um adolescente e utilizando arma de fogo e arma branca, abordou um motorista de aplicativo. A vítima teve o celular e a quantia de R$ 120 roubados após uma mulher, irmã do investigado, simular ser passageira para facilitar a ação criminosa.

Já o segundo caso foi registrado em 21 de setembro de 2021, nas proximidades do Loteamento São Carlos, no bairro Olaria. À época, o homem foi preso em flagrante por policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), após ser abordado em atitude suspeita durante patrulhamento. Com ele, foi encontrada uma pistola do tipo Beretta.

Após o cumprimento do mandado nessa sexta, o acusado foi encaminhado à sede do Cope, onde permanece custodiado. Ele passará por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

Fonte: SSP/SE