Copemcan recebe projetos de estímulo à leitura e ao cuidado com o meio ambiente

Na última terça-feira (10), no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), ocorreu um evento voltado para a ressocialização dos internos, em parceria com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e com a Prefeitura Municipal de São Cristóvão. A ação contou com apoio da Secretaria de Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (Sejuc), por meio do Departamento do Sistema Penitenciário (Desipe).

O objetivo da atividade foi de entregar uma ‘gelateca’ (geladeira com livros dentro) para oportunizar aos detentos a possibilidade de ler temas diversos, desde autoajuda à ficção. Somado a isso, foram entregues, pela Deso, diversas mudas de pequenas árvores frutíferas, que foram plantadas dentro da própria unidade. A ideia é que os próprios presidiários cuidem dessas árvores, assim como da colheita e consumo dos frutos.

A atividade contou ainda com a apresentação do Coral Cantar das Águas, da Deso. De acordo com Maria Cristina Santana, secretária da Gerência Socioambiental da Deso, os livros foram doados por várias pessoas, entre elas colaboradores da própria empresa. “Se uma alma estiver transformada através da leitura, eu já estarei grandemente feliz”, afirma Maria Cristina.

Para o vice-diretor da unidade, Eden Silva, atividades como essa contribuem diretamente com o processo de ressocialização dos internos, uma vez que estimulam o engajamento em atividades educacionais e ambientais.

“Estou muito grato à Deso e à Prefeitura de São Cristóvão pela sensibilidade em nos agraciar com esses projetos. Mas também agradeço a Secretaria de Justiça e ao Desipe por nos dar liberdade, autonomia e incentivo para tocar essas ideias”, pontua Eden.

Participações

Na oportunidade, estiveram presentes representando o Município de São Cristóvão: Sandra Sena, coordenadora de Políticas Públicas para a Comunidade LGBTQIA+ e coordenadora Estadual do Movimento Nacional ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável); a presidente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (FUMCTUR), Paola Santana e a secretaria de Assistência Social, Lucianne Rocha.

Além delas, também estiveram presentes, representando a Deso, o coordenador de Educação Ambiental da instituição, José Jorge e a secretária da Gerência Socioambiental, Maria Cristiana Santana.

