Na tarde deste sábado, 16, um coqueiro caiu sobre quatro pessoas e deixou uma delas morta.

Segundo informações, o caso ocorreu na Estrada do Açuzinho, no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto.

Outras informações também dão conta que os envolvidos são da mesma família e que o coqueiro caiu após uma ventania.

O Instituto Médico Legal (IML) já foi acionado para fazer o recolhimento do corpo, enquanto uma unidade do Samu esteve no local para socorrer as demais vítimas do acidente