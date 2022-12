CORDEL: PELÉ O REI DO FUTEBOL

No campo se revelou

Com seu jogo tão vibrante

Diante de um mundo pasmo

Esse jogador brilhante

No pais do futebol

Nasceu o meia-atacante

Seu nome Edson Arantes

Do nascimento é PELÉ

O mundo todo gritou

No Brasil colocou fé

É o rei do futebol

Que aplaudimos de pé

O jogador que quiser

Seu espaço conquistar

Precisa ver o Pelé

Nele também se espelhar

Aprender os seus segredos

Na arte de bem jogar

Eu fiz para declamar

Esse cordel foi um pleito

Eu tive que pesquisar

E olhar tudo direito

Convoquei a inspiração

Para escrever bem feito

Queria matar no peito

Como Pelé fez com a bola

Dar carrinho até chapéu

Pegar pelota e controla

Futebol, música e arte

Tudo é uma escola

Quando o cordelista embola

Torna-se embolador

Às vezes enrola o povo

Dos versos é criador

Nesse cordel preferi

Falar desse jogador

O nome é inspirador

Essência e reverência

No mundo do futebol

É a maior referência

Pelé é uma majestade

Trato por Vossa excelência

É doutor nessa ciência

E tem pós graduação

Mestrado e PHD

Reconhece a nação

Pelé é no futebol

A maior revelação

Fonte de inspiração

O mundo o observou

O respeito no planeta

Logo ele conquistou

Com suas belas jogadas

O mundo o admirou

Tal como um grito de gol

Que continua ecoando

E na voz dos torcedores

O seu nome inda gritando

Revivo todos os momentos

E vejo Pelé jogando

E assim vou declamando

Somente pra te dizer

Que o rei do futebol

Fez tudo pra merecer

A sua história é algo

Que não se deve esquecer

O Brasil o viu nascer

Amou o pequenininho

Filho de Seu João Ramos

Do Nascimento 0 “Dondinho”

Sua mãe Celeste Arantes

Que o cercou de carinho

Aos três anos o mineirinho

Viu o seu pai jogar

No antigo São Lourenço

Quem for velho vai lembrar

O pequeno torcedor

Não parava de gritar

Era pra estimular

O Bilé tem defendido

Até seu nome Pelé

Foi aí adquirido

De Bilé surgiu Pelé

Gostei desse apelido

Em três corações nascido

Estado Minas Gerais

E ainda quando jovem

Jogou entre os maiorais

Todo mundo percebia

Pelé jogava demais

Um jovem com ideais

No futebol fez carreira

No Santos Futebol Clube

Sua equipe primeira

Também nos deu alegria

Na seleção brasileira

Nossa gente tão festeira

Tem Pelé no imaginário

Pra sempre ele ficou

É um jogador lendário

Agora no mês de outubro

Será seu aniversário

Marque em seu calendário

Mande felicitações

Dia 23 de outubro

Haverá celebrações

São 74 anos

Do maior dos campeões

Mando minhas saudações

Desejo longevidade

Que durante muitos anos

Complete nova idade

O Brasil tem por Pelé

Muito amor e lealdade

Que teve habilidades

Demonstrada nos gramados

Gols e comemorações

A torcida está lembrada

Continuam a motivar

A gente na arquibancada

Lembrando tuas jogadas

Cada vez mais te admiro

Hoje cassamos talentos

Nos estádios me refiro

Ah se o tempo voltasse

Pensar em Pelé prefiro

Foi lá na Vila Belmiro

No Santos Pelé jogou

Exibiu talento nato

Que o mundo admirou

Pelé fez grande história

Que até hoje brilhou

No futebol encantou

Esse notável atleta

Em seus passes foi perfeito

Lindos gols de bicicleta

A torcida no delírio

Alegria era completa

A geral era repleta

Não cabia tanto fã

Eles chegam ao estádio

Logo cedo de manhã

Que saudade dessa época

Mente Sam e corpo Sam

Nas terras do tio SAM

O nosso astro jogou

Lá no New York Cosmos

Pelé também atuou

E sessenta e quatro gols

Pelé por lá já marcou

O mundo comemorou

Cada uma das partidas

Somadas Mil e trezentas

Sessenta e três nessa lida

Choramos até um mar

Ao fazer a despedida

A sua carreira é tida

Como um marco pioneiro

Esse ex-futebolista

Pro Brasil é o primeiro

É o jogador do século

Nosso maior artilheiro

Feito se conta dinheiro

Conte até mil e duzentos

Some mais oitenta e um

Pode chamar gols ou tentos

Pelé autor das façanhas

Nesse cordel apresento

Do Brasil esse rebento

É um herói nacional

Reconhecido no mundo

Atleta internacional

Há tanto pra se dizer

Do Pelé profissional

Que se tornou imortal

Pra sempre vamos lembrar

Pelo que fez no passado

Nem precisa divulgar

Sua presença no mundo

Como astro vai brilhar

Poderíamos chamar

Entre os astros do Rei Sol

Nas pretensões de um clube

Foi o primeiro do rol

Pro orgulho do Brasil

É o Rei do Futebol

Já pesquisei no UOL

Por isso faço menção

Pelé lá no Reino Unido

Teve condecoração

Da Rainha Elizabeth

Recebeu das próprias mãos

Sua participação

No futebol brasileiro

Era jogador do Santos

Era terror dos goleiros

Por isso reconhecido

Como maior artilheiro

Foi sempre um homem ordeiro

Exemplo de jogador

Eterno camisa dez

Um grande goleador

Depois de aposentar-se

Tornou se embaixador

Fugindo do marcador

Ainda tenho lembrança

Passando por um dois três

Logo a meta alcança

Pelé era chute certo

Nossa fé e esperança

O futebol hoje avança

E avante se ataca

Ai que saudades que tenho

Daquele gol que se marca

Feito no maracanã

Conhecido gol de placa

Nesse esporte se destaca

A presença desse rei

Que também já foi ministro

No Brasil criou a lei

E tantos hoje agradecem

Seu trabalho hoje eu sei

Os meus parabéns já dei

Quando foi anunciado

Dezenove de novembro

E sessenta e nove é dado

A noticia badalada

Milésimo gol marcado

Pelé é sempre lembrado

Durante todos os dias

Os seus pés trouxeram ao mundo

Incontáveis alegrias

Prova que no futebol

A arte é que contagia

Não sei se você sabia

Que a Gran Bretanha criou

O futebol é esporte

Mas Pelé é quem reinou

E pelo mundo a fora

Como Rei se consagrou

Os momentos que brilhou

Levantou sempre troféu

Difícil de transmitir

As jogadas num cordel

Mas lembro dessa imagem

Pelé dando um chapéu

Foi um bonito papel

Por aí pelos gramados

Entre todos brasileiros

Que por ai tem jogado

Sem dúvida é Pelé

Que todos temos lembrado

Todos temos o respeitado

Em sua simplicidade

Os seus dribles majestosos

Mostram sua habilidade

É justo que o tratemos

Assim Vossa majestade

O Brasil tem na verdade

Toda admiração

Esse atleta Pelé

Nos campos foi sensação

A vida o predestinou

Para ser um campeão

Tem sido bom cidadão

Além do profissional

Vem atuando na vida

Em seu papel social

Ajudando tanta gente

A desviar-se do mal

Ta sempre de bom astral

Disposto a ajudar

Esse Brasil que Pelé

Andou pra representar

Nossos filhos, nossos netos

Pra sempre hão de lembrar

Quando um filho perguntar

Vou falar com devoção

Quem sabe até chorar

Com enorme emoção

Vou contar o que Pelé

Já fez por sua nação

O Brasil de coração

Guarda você na memória

Agora tem um museu

Que conta todas as glórias

Pelé made in Brazil

Orgulha a nossa história

Obra original:

PELÉ O rei do futebol IVALDO 2022

Capa PELÉ o rei do futebol 2022