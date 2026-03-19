Core e PF cumprem mandado de prisão por roubo

A Coordenadoria de Operações em Recursos Especiais (Core), em parceria com a Polícia Federal, cumpriu, na última terça-feira, 17, um mandado de prisão por roubo contra um homem de 40 anos. A ação ocorreu no bairro Siqueira Campos, na capital sergipana.

A atuação atendeu ordem do Poder Judiciário, que estabeleceu regressão de pena ao preso. De acordo com levantamentos policiais, o acusado possui passagens pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo e roubo qualificado.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi conduzido à sede da Core, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. O caso está à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE