Core e Polícia Federal prendem em Sergipe acusado por estupro ocorrido no Paraná

A Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), em ação integrada com a Polícia Federal, cumpriu na tarde da última quarta-feira, 27, um mandado de prisão contra um homem condenado por estupro, na Zona Oeste de Aracaju. O suspeito foi localizado no momento em que se preparava para fugir da capital sergipana com destino ao estado de São Paulo.

O mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Corbélia, no Paraná, onde o delito foi cometido. Conforme informações apuradas pelas forças de segurança, o homem foi condenado a 18 anos de prisão pelo crime de estupro.

Segundo informação da Core, este é o quarto mandado de prisão contra estupradores oriundos de outros estados cumprido recentemente em Sergipe por meio de ações integradas entre a especializada e a Polícia Federal.

A Polícia Civil reforçou a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações e denúncias podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, através do telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE