Coren realiza interdição ética na unidade pediátrica do HUL

Segundo o Coren, a interdição voltou a ser realizada após o recebimento de denúncias relacionadas ao subdimensionamento da equipe de enfermagem e ao déficit de profissionais no hospital. Os problemas apontados causaram uma sobrecarga que impacta diretamente no atendimento aos pacientes do hospital.

“O Coren/SE tem como última alternativa a interdição. Entretanto, pensando no serviço prestado à população, em especial às crianças de Lagarto, e as condições de trabalho ofertadas aos profissionais da enfermagem do HU de Lagarto podendo por em risco a assistência à população atendida, o pedido de interdição ética tornou-se inevitável” , disse o presidente em exercício do Coren/SE, Diego Rafael.