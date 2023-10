Coro Sinfônico da Orsse comemora 18 anos com apresentações de repertório sacro em igrejas

O Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) iniciará em outubro o ciclo “Coro Sinfônico nas Igrejas”, em comemoração ao jubileu de 18 anos de sua fundação. O primeiro concerto será realizado na paróquia São Pio X, no bairro 18 do Forte, no próximo sábado, 07, às 19h30.

Sob a regência do maestro e pianista Leonardo de Rezende, preparação vocal do soprano Veronica Santos, o grupo, composto por 70 coralistas, apresentará um repertório com peças de diversos períodos da história da música, com ênfase na música sacra. Serão apresentadas peças solo de Haendel, Schubert e Franck, com solos da integrante do Coro, Dioneth Iara Barreto. A programação conta ainda com o programa de obras corais de Palestrina, Victoria, Rameau e Mozart.

Sobre o concerto, o regente do Coro Sinfônico, maestro Leonardo de Rezende, explica. “É um repertório intimista, muito espiritual, preenchido de sonoridades expressivas. Primeiramente, vamos entender o que é a música polifônica renascentista, ouvir como são suas características sonoras. Em seguida, ouviremos o tema operístico de Rameau, com arranjo do compositor francês J. Noyon, a peça Hymne à la Nuit, tema famoso, executado no filme ‘A Voz do Coração’. A seguir, teremos um toque de música Neoclássica, com a oração do ‘Pater Noster’, musicada pelo compositor russo Igor Stravinsky. E para finalizar o concerto, vamos ouvir duas obras muito importantes para o repertorio Coral: Ave Verum Corpus, do mestre do classicismo, Wolfgang Amadeus Mozart, e Cantique de Jean Racine, do compositor romântico francês Gabriel Fauré”.

Um segundo concerto, ainda em outubro, será realizado no dia 22, domingo, na Paróquia São Judas Tadeu – Capuchinhos (B. América). A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Sobre o Coro Sinfônico da Orsse

É um grupo com crescente destaque no cenário nacional. Foi criado em 2005, sob a regência do maestro Daniel Freire, e desde 2022 é regido pelo maestro Leonardo de Rezende. Tem como preparadora técnica e vocal a soprano Verônica Santos, que desde então desenvolve um trabalho específico com aulas de canto para os membros do coro, proporcionando um significativo crescimento vocal do grupo. As atividades desenvolvidas pelo grupo consistem em concertos solo e apresentações junto à Orquestra Sinfônica de Sergipe. Além do maestro Guilherme Mannis, o coro já atuou sob as batutas de maestros como Isaac Karabtschevsky, Marcelo de Jesus e Daniel Nery.

Fonte: Governo de SE