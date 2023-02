Corpo de sergipana vítima de tragédia em São Paulo chega a Aracaju

No início da tarde desta quarta-feira, 22, o corpo da psicóloga sergipana Fabiana de Freitas Sá, natural do município de Porto da Folha, chegou ao Aeroporto de Aracaju. Ela foi uma das vítimas do temporal que atingiu o litoral paulista no último final de semana.

Segundo consta, velório está previsto para começar por volta das 17h no povoado Santa Rira, em Nossa Senhora da Glória. Já o sepultamento será às 08h desta quinta-feira, 23, no cemitério local.

Fabiana morava há quase 20 anos em São Paulo e trabalhava como psicóloga num projeto social da prefeitura da cidade. No momento da tragédia ela estava sozinha. O corpo foi encontrado sob os escombros da casa onde residia no município paulista.