Corpo de Bombeiros atendeu 44 vítimas de acidentes com caravelas em Sergipe

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atendeu 44 vítimas de acidentes com caravelas somente neste fim de semana nas praias de Aracaju, nos dias 30 e 31 de maio. De janeiro a maio de 2026, a corporação já registrou 146 ocorrências, o que representa um aumento de 342% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As ocorrências envolveram caravelas-portuguesas e, segundo o chefe da Seção de Guarda-Vidas do CBMSE, tenente Igor Cunha, esses animais são trazidos para a costa pelos ventos. O contato com eles deve ser evitado, pois liberam toxinas que podem causar desde reações leves, como vermelhidão e queimação, até alergias com consequências mais graves.

“Os ventos e as correntes marítimas trazem essas caravelas para a costa. A recomendação é retirar os tentáculos com cautela, se possível utilizando algum objeto para evitar o contato direto com eles (cartão, sacola, entre outros). Lavar o local com vinagre ajuda a aliviar a dor. Também é possível enxaguar a região com água do mar, sem esfregar, mas nunca com água doce, porque isso piora o quadro”, explicou o tenente.

O bombeiro informou que nenhuma das vítimas atendidas neste fim de semana precisou de atendimento médico, mas que, em alguns casos, ele pode ser necessário. “Pode haver uma reação alérgica importante. Portanto, em casos de náusea e dificuldade respiratória, a vítima deve procurar atendimento médico imediatamente”, alertou.

Fonte: SSP/SE