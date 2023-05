Corpo de Bombeiros elenca dicas de segurança para o período chuvoso

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atenderam nove ocorrências diretamente relacionadas às fortes chuvas que atingem o Estado de Sergipe desde a semana passada. Os atendimentos foram registrados na Grande Aracaju e se referem a quedas ou risco de queda de árvores (05), desabamento ou desmoronamentos (02) e inundações (02 registros).

As equipes da corporação têm atuado diuturnamente para minimizar os danos à população em geral e as guarnições do CBMSE estão a postos 24h por dia em todas as unidades operacionais da corporação localizadas na Capital e no interior do Estado.

Quando acionadas, as equipes do Corpo de Bombeiros são prontamente direcionadas para atender os diversos tipos de ocorrências, seja de maneira preventiva, auxiliando os órgãos de defesa civil na retirada de pessoas e bens que se encontram em áreas de risco, bem como socorrendo pessoas eventualmente atingidas por inundações, enxurradas, deslizamento de terra ou desmoronamento de estruturas, dentre outras ocorrências.

Em caso emergência o Corpo de Bombeiros deve ser acionado através do telefone (193) e a atuação relacionada aos efeitos das chuvas ocorre de forma integrada com as coordenadorias de Defesa Civil de Aracaju e demais municípios por meio do número (199).

Dicas de segurança em caso de chuvas intensas:

Se morar em área de risco, abandone o local com antecedência;

Evite o deslocamento para regiões afetadas;

Se seguro, permaneça em casa;

Ao sair desligue a chave geral de eletricidade, água ou gás;

Separe os documentos importantes e embale-os em sacos plásticos;

Evite atravessar as águas de carro ou a pé;

Se ficar isolado em local inseguro chame imediatamente o corpo de bombeiros.

O que se deve fazer após a inundação?

• Antes de retornar para sua casa verifique as condições de segurança estrutural e elétrica;

• Após a inundação higienize toda casa e objetos que tiveram contato com a água;

• Limpe sua casa com água sanitária, utilizando 1 litro do produto para cada 20 litros de água.

