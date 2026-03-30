Corpo de Bombeiros regata jiboia dentro de carro em Lagarto

No último sábado, 28, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar uma Jiboia de dentro de um carro de passeio, em Lagarto.

Segundo informações do 5° GBM, o condutor do veículo avistou o animal silvestre atravessando a rua e entrando embaixo do carro, próximo à roda traseira.

Diante da situação, foi necessário levar o veículo à oficina para remover a roda e acessar a jiboia.

Os bombeiros utilizaram uma pinça específica e conseguiram capturar o animal em segurança, garantindo que a jiboia não sofresse nenhum ferimento durante o resgate.

Após o resgate, a jiboia foi devolvida ao seu habitat natural, em uma zona rural, longe do perímetro urbano.

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