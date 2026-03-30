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Corpo de Bombeiros regata jiboia dentro de carro em Lagarto

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No último sábado, 28, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar uma Jiboia de dentro de um carro de passeio, em Lagarto.

Segundo informações do 5° GBM, o condutor do veículo avistou o animal silvestre atravessando a rua e entrando embaixo do carro, próximo à roda traseira.

Diante da situação, foi necessário levar o veículo à oficina para remover a roda e acessar a jiboia.

Os bombeiros utilizaram uma pinça específica e conseguiram capturar o animal em segurança, garantindo que a jiboia não sofresse nenhum ferimento durante o resgate.

Após o resgate, a jiboia foi devolvida ao seu habitat natural, em uma zona rural, longe do perímetro urbano.

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