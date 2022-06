Na noite do último domingo, 19, o corpo de Vaguiner Santos Silva, de 42 anos, ex-vereador de Arauá que foi encontrado morto no apartamento em que morava na França, chegou a Sergipe.

De acordo com os parentes o corpo será velado na Câmara de Vereadores de Arauá, já o sepultamento está previsto para acontecer no inicio da manhã desta segunda-feira, 20, no cemitério do município.