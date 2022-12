Corpo de homem é encontrado coberto por papelão

Na manhã desta sexta-feira, 02, um homem foi encontrado morto nas proximidades de uma feira no município de São Cristóvão. O corpo estava parcialmente escondido por várias folhas e caixas de papelão.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, identificada como Tiago Moraes dos Santos, foi encontrada caída no chão e com ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e confirmou o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer o recolhimento do corpo.

Ainda segundo a PM, a suposta autora do crime se apresentou na delegacia de São Cristóvão.

