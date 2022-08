Corpo do apresentador Jô Soares é cremado em Mauá

Restrita, a cerimônia contou com a presença de familiares e amigos próximos. Jô estava internado desde o dia 28 de julho e a causa da morte não foi divulgada pelo hospital a pedido da família.

O anúncio da morte foi feito por Flávia Pedra , ex-mulher de Jô. “Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem”, escreveu Flávia.

Ao longo de 16 anos, Jô comandou o talk-show mais famoso do país, o “Programa do Jô”, em que entrevistava as mais diversas personalidades do país.

No humor, é considerado um dos pioneiro do stand-up brasileiro. Ele participou de atrações que fizeram história na TV, como “A família Trapo” (1966), “Planeta dos homens” (1977) e “Viva o Gordo” (1981). Além disso, escreveu livros e atuou em 22 filmes.