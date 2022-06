Corpo do ex-vereador de Arauá morto a facadas na França é liberado

O corpo do ex-vereador do município de Arauá (SE), Vaguiner Santos Silva, de 42 anos, encontrado morto no apartamento onde morava, na França, foi liberado pelas autoridades, mas ainda não tem data para ser transferido ao Brasil.

“Estamos em um processo cheio de trâmites legais. Existem muitos documentos para preencher e enviar para empresa que vai fazer o traslado do corpo”, disse o sobrinho Raphael Silva Araújo.

Ainda de acordo com com ele, o corpo de Vaguiner deve ser velado na Câmara de Vereadores de Arauá e sepultado no município.

Segundo informações do Consulado do Brasil na França aos parentes, o principal suspeito já está preso, mas detalhes do crime não podem ser revelados até o fim da investigação.