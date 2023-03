Corpo é encontrado boiando em viveiro de camarões

Na manhã da última quarta-feira, 01, o corpo de um homem foi encontrado boiando em um viveiro de camarão, no bairro Lamarão, em Aracaju.

De acordo com informação de populares, o homem encontrado morto teria passado a tarde toda tomando banho nesse viveiro.

Os familiares da vítima sentiram a sua falta na noite anterior e, pela manhã, o corpo do homem foi encontrado boiando. O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe esteve no local e fez a retirada do corpo. Utilizando os devidos equipamentos de segurança, amarraram uma corda ao corpo e trouxeram até a beira para fosse levado pelo IML.

Segundo relatos dos moradores locais, o homem era epilético. Com este incidente, Sergipe já soma 12 óbitos por afogamento, somente nestes dois primeiros meses do ano de 2023.

