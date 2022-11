Corpo é encontrado na área do antigo Complexo Ferroviário

No último domingo, 20, o corpo de um homem foi encontrado na área do antigo Complexo Ferroviário de Aracaju, no Bairro Siqueira Campos. A estação foi desativada completamente em 2012.

De acordo com a Polícia Militar, pessoas que moram próximo ao local se incomodaram com o mau cheiro e acionaram uma guarnição. Ao chegarem na estação, os policiais encontraram o corpo. Ainda segundo a PM, vários corpos já foram encontrados na mesma área.