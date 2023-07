Corpo é encontrado nas margens de rodovia na saída de Lagarto

Na noite da última sexta-feira, 7, um corpo foi encontrado sem vida nas margens da Rodovia SE-170, no trecho de acesso à São Domingos, em Lagarto.

Procurado pelo Portal Lagartense, o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) informou que recebeu um chamado informando de um atropelamento com vítima fatal entre o Cemitério Paroquial e o Bairro Estação.

O Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) esteve no local e constatou o óbito. Já as circunstâncias do ocorrido ainda são desconhecidas.

Por outro lado, populares informaram que a vítima é conhecida como Seu Domingos ou Pepino. Ele residia nas 11 Casas de Lagarto e vivia catando latinhas, sempre acompanhado de alguns cães.