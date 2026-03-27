Correntistas do Banese já podem antecipar a restituição do Imposto de Renda 2026

Clientes correntistas do Banese já podem realizar a antecipação da restituição do Imposto de Renda Pessoa (IRPF) 2026, ano base 2025, e garantir até 80% do valor devido a ser pago pela Receita Federal do Brasil, contratando a Antecipação do Imposto de Renda, linha de crédito do Banese que tem como objetivo dar acesso mais rapidamente a valores que só estariam liberados pela Receita a partir de 29 de maio, sendo, portanto, uma alternativa para organizar as finanças, quitar dívidas ou planejar novos investimentos.

A antecipação do Imposto de Renda pode ser feita até o dia 30 de julho de 2026 pelo App Banese, Internet Banking, agências e Correspondentes Bancários da Instituição em todo o estado. O público-alvo é composto por servidores públicos efetivos, comissionados e contratados, trabalhadores da iniciativa privada e beneficiários do INSS. Para tanto, é necessário apresentar a Declaração completa do IR 2026 e recibo original do processo indicando o Banco dos sergipanos como agente restituidor, bem como chave Pix vinculada ao Banese; documento de identificação e comprovante de renda.

Após a aprovação da solicitação, o valor antecipado será creditado diretamente na conta-corrente do cliente, e o pagamento do contrato debitado automaticamente, em parcela única, no momento em que o valor for restituído pela Receita Federal. A antecipação do Imposto de Renda pelo Banese não compromete a margem consignável do cliente, mas a concessão do crédito está sujeita à análise e aprovação.

Fonte: Governo de SE