Cortejo folclórico percorre ruas do Centro de Aracaju

O Cortejo vai passar pelo Cal莽ad茫o da Rua Jo茫o Pessoa, passando em frente 脿s lojas, e ser谩 encerrado na Pra莽a Fausto Cardoso com o espet谩culo 鈥楳ar de Fitas, Nau de Ilus茫o鈥, do Grupo Imbua莽a.

O evento tem a proposta de valorizar a cultura local, com as apresenta莽玫es de grupos folcl贸ricos que representam 脿 cultura sergipana, no m锚s em que 茅 comemorado o folclore.

Fonte: G1 SE