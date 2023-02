Covid-19: Prefeitura de Lagarto dá inicio a vacinação da dose reforço infantil

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, deu início, nesta semana, a vacinação da dose reforço contra a covid-19 em crianças com 03 e 04 anos, vacinadas com Coronavac e em todas as crianças com idade entre 05 e 11 anos.

Lembrando que a dose reforço deve ser aplicada 04 meses após a 2ª dose.

A vacina está disponível nas seguintes Unidades Básicas de Saúde:

UBS Leandro Maciel-Posto do Leite

UBS do Campo da Vila

CFS Dr. Davi Marcos de Lima

UBS Padre Almeida-Colônia Treze

UBS Givalda dos Santos-Jenipapo

UBS Raimunda Reis-Brasília

Vale lembrar que é preciso apresentar o documento de identificação, o cartão do sus e a caderneta de vacinação.