CPB abre inscrições para a edição 2023 do Festival Paralímpico

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou, na última quarta-feira, 03, a abertura das inscrições para a edição 2023 do Festival Paralímpico, ação que promove a experimentação de modalidades paralímpicas, de forma lúdica, para crianças e adolescentes com, e sem, deficiência.

Pela primeira vez, o evento, que teve sua primeira edição em 2018, será realizada em duas etapas, nos dias 20 de maio e 23 de setembro. A edição 2023 do Festival Paralímpico terá 120 núcleos espalhados por todo o Brasil, incluindo todas as 27 unidades federativas do país (26 estados e o Distrito Federal).

Além de experimentar uma modalidade paralímpica, os participantes terão a oportunidade de interagir com medalhistas paralímpicos, que trocarão experiências com o público presente. Em 2022, o evento teve a sua maior edição, reunindo cerca de 15 mil crianças e adolescentes em 98 cidades.

As inscrições para a edição 2023 do Festival Paralímpico podem ser feitas AQUI. E a relação de núcleos que receberão o evento está AQUI.

Fonte: Agência Brasil