Crediamigo registra expansão de 85% em pontos de atendimento em Sergipe

O Banco do Nordeste (BNB) registra ampliação do atendimento do programa de microcrédito urbano (Crediamigo) em Sergipe. Em um ano, o crescimento é de 85,7% na rede de unidades e pontos de apoio do programa no estado.

Em 2024, o programa contava com 21 endereços para atender ao público da área de atuação em Sergipe. Um ano depois, o programa ampliou para 39 localidades que prestam atendimento aos 75 municípios de Sergipe, além de cinco na Bahia e dois em Alagoas.

O gerente estadual do Crediamigo, José Paes, destaca a importância da expansão do programa para garantir qualidade de vida para os empreendedores. “O crescimento é importante para o cliente porque evita despesas de deslocamento entre municípios. Nosso foco é que o empreendedor e a empreendedora possam ter o ponto de atendimento próximo a eles”, disse.

Hoje, o escritório em Sergipe possui 28 lojas e 11 pontos de atendimento em parceria com prefeituras. Atualmente, os municípios contemplados com unidades maiores são Aracaju, Boquim, Canindé de São Francisco, Capela, Carira, Estância, Gararu, Itabaiana, Itabaianinha, Lagarto (município e povoado Colônia Treze), Laranjeiras, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Olindina (BA), Pacatuba, Pedro Alexandre (BA), Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Ribeirópolis, São Cristóvão, Simão Dias, Tobias Barreto e Umbaúba.

E os pontos de atendimento estão localizados nos municípios de Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Cipó (BA), Coronel João Sá (BA), Frei Paulo, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Japoatã, Maruim, Poço Redondo e São Francisco.

Unidade mais nova

Inaugurada em fevereiro, a unidade de atendimento mais recente fica localizada no município de Pedro Alexandre, na Bahia. A expectativa é ampliar em 10% o total de clientes atendidos, que hoje são 1.400. De forma geral, o Crediamigo conta com carteira ativa de R$ 258 milhões na área de atuação em Sergipe, com atendimento a mais de 100 mil clientes.

“Quando chegamos mais perto de onde o empreendedor mora e trabalha, fica ainda mais eficiente a atuação. O microcrédito chega a quem precisa, o pequeno empreendedor que tem uma lanchonete, a manicure que trabalha de porta em porta, o pequeno comerciante. O atendimento cresce e o valor financiado também, porque foram destinados R$ 553 milhões por meio do Crediamigo em 2025, um crescimento de 13,6% em relação ao ano anterior”, declarou o superintendente estadual do BNB, César Santana.

Em toda a área de atuação, são 2,8 milhões de clientes do Crediamigo. Hoje são 1.025 estruturas instaladas nos nove estados nordestinos e em parte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Fonte: Banco do Nordeste