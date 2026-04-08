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Crédito fundiário do BNB realiza sonho de 10 famílias de agricultores em Salgado

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Famílias de produtores rurais do município de Salgado, na região Centro-Sul do estado, conseguiram realizar um sonho coletivo: tornaram-se proprietários de uma fazenda com 53,9 hectares de terra. Foram beneficiadas 10 famílias por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). A assinatura da aquisição foi realizada na segunda-feira, 6, na Fazenda Santa Fé.

As famílias receberam crédito de R$ 2,7 milhões para compra do terreno e custear serviços como infraestrutura e assistência técnica. Desde 2018, na parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e BNB, foram financiados mais de R$ 20,9 milhões para 193 famílias em Sergipe.

“Fico muito feliz porque agora tenho minha terra para trabalhar. Sempre fui agricultor e agradeço ao Banco do Nordeste por essa oportunidade. Quero plantar, criar e com apoio do BNB, estou realizando meu sonho: trabalhar com o que gosto, que é a agricultura. Todas as 10 famílias querem viver da própria terra. Essa oportunidade é muito grande, dá mais dignidade para produzir os alimentos de nossas famílias e para todos”, declarou o produtor Marcos do Nascimento.

Os novos proprietários, representantes de entidades rurais, do MDA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), da Empresa de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe (Pronese) e gestores do Banco do Nordeste (BNB) estiveram presentes na cerimônia de transferência de propriedade.

“O crédito fundiário é um importante instrumento de melhoria de aspectos sociais e econômicos. Essa entrega do terreno que pertencia à fazenda Santa Fé reforça o papel do Banco do Nordeste como indutor do processo de desenvolvimento da Região”, disse o gerente da agência do BNB em Lagarto, João Henrique Carvalho.

O agricultor Jasiel dos Santos também assinou a escritura da propriedade. “Aqui tem água em abundância, então eu e minha família vamos poder produzir mais e melhor. A gente trabalhava em um pedaço de chão arrendado em Nossa Senhora da Glória, mas daqui em diante essa realidade vai mudar”, afirmou.

O superintendente estadual do BNB, César Santana, destacou que o crédito fundiário é um dos braços da atuação da instituição no segmento agropecuário. Em 2025, o BNB registrou volume de mais de R$ 1,2 bilhão aplicados na área rural, sendo R$ 601 milhões destinados à agricultura familiar.

“Somente nessa assinatura, cada uma das famílias foi beneficiada com crédito de R$ 270 mil, para os custos do projeto produtivo e da compra da terra. É a realização do sonho desses agricultores familiares, que passam ter acesso também a linhas de investimento e custeio agrícola”, explicou o superintendente.

Crédito fundiário

O PNCF oferece condições para que trabalhadores sem ou com pouca terra adquiram um imóvel rural. Agricultores de baixa renda têm até 25 anos para pagar o financiamento da terra, com carência de três anos, juros de 0,5% ao ano e bônus de adimplência de 40%, caso pague a parcela em dia. O empréstimo, viabilizado por meio do BNB, permite aos produtores rurais realizarem o sonho da propriedade da terra.

Fonte: Ascom BNB

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