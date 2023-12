Criança morre afogada em piscina durante o feriado de Natal

Na tarde da última segunda-feira, 25, uma criança de apenas cinco anos de idade, natural do município de Malhador, morreu afogada em uma piscina, no município de Itabaiana, no agreste sergipano.

Segundo consta, José Efraim Rodrigues Santos Lima estava com familiares passando o feriado de Natal, quando foi brincar na piscina, submergiu e não voltou a superfície.

Após o ocorrido, a sua ausência foi percebida por seu irmão mais velho que o localizou no fundo da piscina e o socorreu. Ele chegou a ser levado ao Hospital Regional de Itabaiana, onde passou por tentativas de reanimação, mas acabou não resistindo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e encaminhou o corpo da criança para a unidade, em Aracaju.