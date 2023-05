Criminoso é recapturado10 anos após fugir de presídio

“Trata-se de sujeito condenado pela Justiça pela prática do crime de roubo qualificado. Crime registrado na cidade de Cedro de São João. Em 2013, fugiu do presídio de Areia Branca, e vivia normalmente, abrindo inclusive uma empresa em Porto Real do Colégio sem ninguém imaginar do seu histórico”, disse o delegado.

Com informações repassadas pela Divisão de Combate a Roubo e Furtos de Veículos, da Polícia Civil de Sergipe, a equipe da Delegacia Regional de Penedo prosseguiu com a investigação e localizou o paradeiro do criminoso.

Fonte: G1 SE