Lagarto: Criminosos invadem residência, rendem família, roubam dinheiro e celulares

Dois homens armados invadiram e renderam uma família no povoado Jenipapo, na noite do último domingo (21).

Os bandidos, que usavam máscaras no rosto, roubaram aproximadamente R$ 12 mil, em dinheiro e aparelhos celulares.

De acordo com PMs, uma das vítimas, relatou que os criminosos falaram que queriam o dinheiro de dois bois que haviam sido vendidos. Em seguida fugiram pela porta dos fundos da casa, efetuando disparos de arma de fogo, mas ninguém foi atingido.

A PM foi acionada e realizou buscas na região, mas não conseguiu encontrar os assaltantes.

Há Informações que vizinhos da vítima também foram assaltados por dois homens com mesmas características.

A população pode colaborar com informações que possam levar aos criminosos, através do Disque-denuncia (181), que garante total sigilo a identidade do denuncianté.