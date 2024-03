Crise na OAB/SE movimenta cenário político interno e pode impactar na eleição da nova diretoria

Diante da crise instalada na Ordem dos Advogados do Brasil seccional Sergipe, os olhares já se voltam para o pleito eleitoral da instituição, que acontece em novembro. Talvez um grande desafio para próxima gestão seja a escolha dos novos membros, que terão a difícil missão de deixar a imagem da instituição longe de escândalos como o da denúncia de estupro de uma advogada contra um colega de profissão e sócio do atual presidente.

A advogada Bruna Hollanda, que denunciou ter sido estuprada por um outro colega advogado após um bloco pré-carnavalesco, em janeiro, na Zona Sul de Aracaju, renunciou ao cargo de conselheira da OAB-SE. Na noite dessa segunda-feira (18), ela se pronunciou publicamente pela primeira vez, através de uma transmissão ao vivo em uma rede social.

Entre os nomes cotados está o do advogado previdenciarista Diogo Dória. Atualmente ele preside a Associação Sergipana da Advocacia Previdenciarista (Asaprev), tem uma longa carreira acadêmica e costuma se posicionar diante de assuntos delicados. É bem verdade que as eleições na OAB estão longe, mas as movimentações já começaram.

Por assessoria de comunicação