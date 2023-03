Cristiano Viana retorna com o Domingão da Gente direto das comunidades

Radialista e prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana inicia mais uma jornada do Programa Domingão da Gente, nos microfones da rádio Tropical FM, no município da região Centro-Sul de Sergipe.

O programa vai ao ar no próximo domingo, 19 de março, a partir das 8h30, diretamente do Povoado Salobra, com músicas, notícias, entrevistas, participação de ouvintes e do cantor Roberto Santos.

O Domingão da Gente também tem o propósito de aproximar as comunidades, ouvindo os moradores que residem nos mais diversos povoados simãodienses.