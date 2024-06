CSA derrota o Confiança fora de casa e vence a primeira na Série C

Enfim veio

O CSA venceu o Confiança por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, na Arena Batistão, pelo fechamento da 10ª rodada da Série C do Brasileiro. Tiago Marques, no primeiro tempo, marcou o gol da primeira vitória da equipe alagoana na competição.

Primeiro tempo

A etapa inicial teve domínio total do CSA, que ficou mais no ataque e pressionava o Confiança para retormar a posse de bola. O goleiro trabalhou bastante, principalmente nas finalizações de Lucas Marques, Roberto, Matheus Santos e Richard. O Confiança chegou a assustar aos 35 minutos em uma finalização por cima do gol de Luiz Otávio. O gol dos visitantes saiu pouco depois após a defesa do Confiança afastar mal a cobrança de lateral na área, Buga tocar de cabeça e Tiago Marques girar contra três marcadores para balançar as redes. O Confiança chegou a comemorar um gol nos acréscimos, mas a arbitragem marcou posição irregular de Hyuri no lance.

Segundo tempo

O Dragão voltou com mudanças do intervalo e melhorou. Aos sete minutos, Vico tocou para Hyuri dominar no peito e chutar rasteiro para defesa de Yuri Sena. Pedro Rodrigues tentou duas vezes na sequência e também não conseguiu marcar. Os visitantes mais se defenderam e gastaram o tempo buscando armar um contra-ataque, enquanto os donos da casa foram para uma pressão no abafa, que acabou não surtindo efeito.

Olho na classificação

Com a vitória, o CSA chega aos oito pontos e sobre para a 17ª colocação. Já o Confiança é o 16º sexto colocado, também com oito pontos.

Agenda de jogos

O Confiança volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, diante do Náutico, nos Aflitos. Já o CSA volta a campo somente na próxima quarta-feira, quando recebe o Figueirense, no Rei Pelé.